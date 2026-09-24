Около 200 тысяч жителей Кубани страдают сахарным диабетом

В Краснодарском крае на конец 2025 года насчитывалось около 200 тыс. пациентов с сахарным диабетом, 98% из них — взрослые. При этом структура заболеваемости существенно различается по возрастным группам: среди совершеннолетних диабет первого типа диагностирован примерно в 5% случаев, тогда как среди детей на него приходится 98% диагнозов, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Пациенты с диабетом первого типа нуждаются в постоянном контроле уровня глюкозы и лечении. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по медицинским показаниям беременным женщинам и несовершеннолетним с диабетом первого типа предоставляют системы непрерывного мониторинга глюкозы. За восемь месяцев 2026 года ими обеспечили более 5 тыс. человек. Устройства позволяют отслеживать уровень сахара в крови в режиме реального времени.

В медицинских учреждениях Краснодарского края также работают «Школы для пациентов с сахарным диабетом». С начала года обучение в них прошли более 30 тыс. человек. На занятиях пациенты учатся планировать питание и физическую нагрузку, распознавать и купировать критические состояния, а также пользоваться устройствами для контроля уровня глюкозы.

Для пациентов и их родственников также создан единый цифровой ресурс «Про диабет», где собраны материалы о заболевании и методах его лечения, новости и ответы на распространенные вопросы.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», на конец 2025 года в Краснодарском крае насчитывалось более 120 тыс. пациентов с ожирением. Доля взрослых среди них составляла 85%. За два года число пациентов с таким диагнозом увеличилось на 38%. По данным региональных властей, динамика связана в том числе с расширением профилактических мероприятий и ростом внимания жителей к собственному здоровью.

Вячеслав Рыжков