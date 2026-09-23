Главные новости к вечеру 23 сентября
В МФЦ Ленобласти начали оформлять выплаты пострадавшим от БПЛА.
«Элбин» потребовал 324 млн рублей после пожара на складе в Шушарах.
Депутату Раховой назначили 4,5 года условного срока. Также ее обязали выплатить штраф в размере 2,5 млн рублей и запретили занимать государственные должности в течение двух лет.
Экс-начальник пожарной безопасности Университета МВД получил четыре года за взятки.
Спикер Заксобрания Псковской области Котов отказался от депутатского мандата.
РЖД начали испытания опытного участка высокоскоростной магистрали в Ленобласти.
Суд ЕС отменил продление санкций против экс-сенатора от Калининградской области.
Избирком Новгородской области огласил результаты выборов в региональный парламент.