Главные новости к вечеру 23 сентября

В МФЦ Ленобласти начали оформлять выплаты пострадавшим от БПЛА.

«Элбин» потребовал 324 млн рублей после пожара на складе в Шушарах.

Депутату Раховой назначили 4,5 года условного срока. Также ее обязали выплатить штраф в размере 2,5 млн рублей и запретили занимать государственные должности в течение двух лет.

Экс-начальник пожарной безопасности Университета МВД получил четыре года за взятки.

Спикер Заксобрания Псковской области Котов отказался от депутатского мандата.

РЖД начали испытания опытного участка высокоскоростной магистрали в Ленобласти.

Суд ЕС отменил продление санкций против экс-сенатора от Калининградской области.

Избирком Новгородской области огласил результаты выборов в региональный парламент.