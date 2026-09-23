Избирком Новгородской области огласил результаты выборов в региональный парламент

Избирательная комиссия Новгородской области подвела итоги выборов в региональный парламент. Протокол составлен на основании данных 20 окружных избирательных комиссий, сообщила председатель облизбиркома Татьяна Лебедева.

По единому избирательному округу «Единая Россия» получила 38,12% голосов, или 77 643 голоса. КПРФ набрала 14,6% (29 731 голос), ЛДПР — 11,94% (24 318 голосов), «Новые люди» — 9,94% (20 237 голосов), «Справедливая Россия» — 7,72% (15 720 голосов), «Яблоко» — 6,38% (12 986 голосов), Российская партия пенсионеров за социальную справедливость — 5,54% (11 287 голосов), «Коммунисты России» — 3,3% (6 722 голоса).

Таким образом, из восьми участвовавших в выборах партий семь преодолели 5%-ный барьер и получили право на распределение мандатов по единому избирательному округу. «Единая Россия» получила шесть мандатов. КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Новые люди» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость получили по одному мандату.

Также в думу прошли 20 одномандатников.

Матвей Николаев