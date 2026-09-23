«Элбин» потребовал 324 млн рублей после пожара на складе в Шушарах

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры по заявлению компании «Элбин», потребовавшей возместить ущерб после пожара на складе в Шушарах. Суд арестовал денежные средства ответчиков на сумму до 324,35 млн рублей, а также запретил регистрационные действия с их долями, транспортом и недвижимостью, пишет «Деловой Петербург».

Меры приняты в рамках иска «Элбина» к компании «Логистера», ее генеральному директору Роману Эккелю и ЗПИФ «Солярис» под управлением УК «РусКапитал», которому принадлежит сгоревший склад — логопарк «Колпино».

Как следует из материалов дела, в феврале 2025 года «Элбин» и «Логистера» заключили договор, по которому логистическая компания должна была круглосуточно хранить имущество заказчика на складе на Колпинском шоссе.

23 августа в логистическом комплексе произошел крупный пожар. После происшествия «Логистера» направила «Элбину» уведомление о форс-мажоре, однако компания не согласилась с этим и потребовала возместить ущерб в размере 324,35 млн рублей.

В иске «Элбин» указывает, что на момент пожара склад являлся объектом незавершенного строительства со степенью готовности 70%. Разрешение на его эксплуатацию получено не было. Кроме того, по данным компании, отсутствовала информация о выполнении работ по монтажу автоматической системы пожаротушения и пожарной сигнализации.

В рамках обеспечительных мер суд также запретил проводить регистрационные действия с имуществом ответчиков, в том числе со сгоревшим логопарком «Колпино».

Матвей Николаев