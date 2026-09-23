«Ижводоканал» приостановил закупку металлических сеток от БПЛА за 365 млн рублей

МУП «Ижводоканал» приостановил торги на поставку и установку металлических купольных конструкций для защиты от БПЛА. Совокупная начальная стоимость четырех аукционов, по подсчетам «Ъ-Удмуртия», составляла 365,9 млн руб. Данные об этом размещены на портале госзакупок. «Причина: по инициативе заказчика»,— говорится в карточке тендеров. Как уточнили «Ъ-Удмуртия» в муниципалитете, торги в дальнейшем будут возобновлены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно техзаданию, на объектах «Ижводоканала» должна быть установлена защита четвертого уровня в соответствии со сводом правил «Защитные ограждающие конструкции от беспилотных летательных аппаратов. Правила проектирования». Предусматривается установка временной быстровозводимой разборной конструкции купольного типа.

Конструкция будет состоять из металлических решетчатых опор, высокопрочных стальных канатов и сетки, размещенной между опорами. Она не должна препятствовать доступу транспорта и механизмов, проведению противопожарных мероприятий и эксплуатации оборудования. По контрактам, сетки должны были установить до конца года.

В ноябре 2024 года «Ъ-Удмуртия» писал, что «Ижводоканал» направил более 9 млн руб. на ручные многоканальные комплексы борьбы с БПЛА.

«Ижводоканалу» принадлежит комплекс сооружений, которые обслуживают централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения Ижевска. На балансе предприятия свыше 1,1 тыс. водопроводных сетей и около 800 км сетей водоотведения, более 80 насосных станций, два крупных водозабора из поверхностных источников и другие объекты.