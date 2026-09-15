«Ижводоканал» направит свыше 350 млн рублей на металлические сетки от БПЛА

МУП «Ижводоканал» разместил еще три закупки на поставку и монтаж средств пассивной защиты от беспилотников. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», с учетом ранее опубликованного аукциона на 78 млн руб. на антидроновую сетку общая начальная стоимость четырех процедур составляет 365,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МУП Ижевска «Ижводоканал» Фото: МУП Ижевска «Ижводоканал»

Напомним, согласно техзаданию на объектах «Ижводоканала» должна быть установлена защита четвертого уровня в соответствии со сводом правил «Защитные ограждающие конструкции от беспилотных летательных аппаратов. Правила проектирования». Предусматривается установка временной быстровозводимой разборной конструкции купольного типа.

Конструкция будет состоять из металлических решетчатых опор, высокопрочных стальных канатов и сетки, размещенной между опорами. Она не должна препятствовать доступу транспорта и механизмов, проведению противопожарных мероприятий и эксплуатации оборудования.

Все закупки были опубликованы 9-10 сентября. Торги в форме аукциона проводятся среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Заявки принимаются до 25-28 сентября. Сетки установят до конца 2026 года.

В ноябре 2024 года «Ъ-Удмуртия» писал, что «Ижводоканал» направил более 9 млн руб. на ручные многоканальные комплексы борьбы с БПЛА.

«Ижводоканалу» принадлежит комплекс сооружений, которые обслуживают централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения Ижевска. На балансе предприятия свыше 1,1 тыс. водопроводных сетей и около 800 км сетей водоотведения, более 80 насосных станций, два крупных водозабора из поверхностных источников и другие объекты.