Анатолий Грешневиков получил шанс попасть в Госдуму по партсписку

Действующий депутат Госдумы от Ярославской области Анатолий Грешневиков имеет значительные шансы на сохранение статуса депутата по итогам выборов, если партия «Справедливая Россия» преодолеет 5-процентный барьер. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник в партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В течение подсчета голосов «Справедливая Россия» показывала результат ниже 5%, что лишало шансов на продление депутатских полномочий ярославского политика. Однако после обработки 95% протоколов партия показала проходной результат.

Анатолий Грешневиков возглавлял территориальную группу «Справедливой России» от Владимирской, Орловской, Рязанской, Тульской и Ярославской областей. По данным источника «Ъ-Ярославль», тергруппа показывает «хороший» результат. В федеральной части списка у «Справедливой России» всего четыре кандидата. При результате выше 5% партия получит более 10 мандатов по партийным спискам. Депутатами станут представители нескольких территориальных групп, где партия получила наибольшую поддержку. В ярославском отделении СР считают, что по партийному списку группа Грешневикова имеет проходное место.

Напомним, Анатолий Грешневиков также участвовал в выборах по одномандатному округу №194 и занял второе место, уступив мэру Ярославля Артему Молчанову.

Антон Голицын