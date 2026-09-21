Депутат всех созывов Анатолий Грешневиков может покинуть Госдуму

Анатолий Грешневиков, избиравшийся во все созывы Государственной Думы РФ от Ярославской области, пока не проходит в ГД РФ девятого созыва по данным на 8:40 21 сентября. Это следует из предварительных данных ЦИК и Избирательной комиссии Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Действующий депутат участвовал в избирательной кампании по одномандатному округу №194 и занял второе место, уступив мэру Ярославля Артему Молчанову.

Также Анатолий Грешневиков возглавлял территориальную группу партии «Справедливая Россия» от Владимирской, Орловской, Рязанской, Тульской и Ярославской областей. В Ярославской области партия получила 10,10% голосов. Однако на федеральном уровне «Справедливая Россия» не преодолевает 5-процентный барьер по итогам обработки 90,43%, что не позволяет ей претендовать на распределение мест в парламенте. Однако ситуация может измениться к завершению подсчета голосов.

Господин Грешневиков — одним из восьми депутатов Госдумы, работавших во всех восьми созывах.

Анатолию Грешневикову 70 лет. Родился 29 августа 1956 года, по образованию журналист, работал в Борисоглебской районной газете «Новое время». Впервые избран в Госдуму в 1993 году по Рыбинскому одномандатному округу как независимый кандидат, в последующие годы выдвигался от «Власть — народу!», Российского общенародного союза и блока «Родина». С 2007 года избирался по спискам «Справедливой России», а с 2016 года — по Ростовскому одномандатному округу от этой партии. Известен работой в сфере экологии и защитой природных территорий.

Антон Голицын