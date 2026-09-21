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«Справедливая Россия» с 5% проходит в Госдуму

ЦИК: «Справедливая Россия» преодолела 5-процентный барьер на выборах в Госдуму

По итогам обработки 96,91% голосов на выборах в Госдуму партия «Справедливая Россия» получает 5%. Такие данные привел Центризбирком.

Заместитель председателя «Справедливой России» Руслан Татаринов в избирательном штабе, 20 сентября

Заместитель председателя «Справедливой России» Руслан Татаринов в избирательном штабе, 20 сентября

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Заместитель председателя «Справедливой России» Руслан Татаринов в избирательном штабе, 20 сентября

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Согласно подсчетам, за партию проголосовали около 3,2 млн россиян.

До сих пор СР не удавалось преодолеть необходимый барьер для прохождения в парламент. Глава ЦИК Элла Памфилова при этом отмечала, что до подведения официальных итогов у партии остаются шансы.

«Единая Россия» после обработки 96,9% протоколов набирает 57,8%, КПРФ — 13,8%, ЛДПР — 9%, «Новые люди» — 8%. Остальные партии не преодолели 5-процентный барьер.

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Преодоление 5-процентного барьера допускает партийный список к распределению 225 мандатов по федеральному округу. Места делятся пропорционально абсолютному числу голосов, поэтому сам факт прохождения в Госдуму не означает заранее установленного числа депутатов от партии.

На итоговое представительство влияет и число других партий, преодолевших барьер: чем их больше, тем выше цена одного мандата и тем меньше мест получает каждый прошедший список. В 2016 году «Справедливая Россия» получила 6,22% голосов и 23 места, а по официальным данным ЦИКа после выборов 2021 года «Справедливая Россия — За правду» получила 27 мандатов.

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