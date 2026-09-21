«Справедливая Россия» с 5% проходит в Госдуму

Составлено ИИ-Ассистентъ

Преодоление 5-процентного барьера допускает партийный список к распределению 225 мандатов по федеральному округу. Места делятся пропорционально абсолютному числу голосов, поэтому сам факт прохождения в Госдуму не означает заранее установленного числа депутатов от партии.

На итоговое представительство влияет и число других партий, преодолевших барьер: чем их больше, тем выше цена одного мандата и тем меньше мест получает каждый прошедший список. В 2016 году «Справедливая Россия» получила 6,22% голосов и 23 места, а по официальным данным ЦИКа после выборов 2021 года «Справедливая Россия — За правду» получила 27 мандатов.