Гордеев, Чижов и Пономарев победили на выборах в Госдуму в Воронежской области

Действующие депутаты Госдумы (ГД) победили в трех округах Воронежской области на выборах в новый созыв. Речь идет о зампреде ГД и бывшем главе региона Алексее Гордееве, сооснователе ТРЦ «Галерея Чижова» Сергее Чижове и основателе «Молвеста» Аркадии Пономареве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Алексей Гордеев (в центре) в региональном отделении партии «Единая Россия» в Воронеже Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Сергей Чижов Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Аркадий Пономарев Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Алексей Гордеев (в центре) в региональном отделении партии «Единая Россия» в Воронеже Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Сергей Чижов Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Аркадий Пономарев Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Алексей Гордеев занял первое место в округе №92, представляющем Левобережный район Воронежа и ряд районов области, с результатом 84,76%. Следом за ним, как и при обработке 25% бюллетеней, идет секретарь воронежского обкома КПРФ Денис Рослик (5,86%). Замыкает тройку Олеся Домницкая от ЛДПР (2,68%).

Сергей Чижов стал лидером в округе №91, который охватывает Железнодорожный, Ленинский и Центральный районы Воронежа, а также несколько районов области, получив 69,09% голосов. Еще 10,67% у секретаря регионального отделения КПРФ Александра Шабунина, 6,49% — у предпринимателя и депутата воронежской гордумы от «Новых людей» Андрея Суверина.

Аркадий Пономарев победил в округе №90, который представляет Коминтерновский и Советский районы Воронежа, Нововоронеж и еще ряд районов области. Он набрал 59,6% голосов. Вторая строчка у замруководителя фракции КПРФ в воронежской гордуме Дениса Коломенцева (12,96%), третья — у врача Воронежской областной больницы Татьяны Андриевских, представляющей партию «Новые люди» (11,29%).

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», к концу третьего дня голосования на выборах депутатов Госдумы наиболее высокая явка в макрорегионе была установлена в Воронежской области — 74%. Там проголосовали 1,3 млн человек. В областном центре свой выбор сделали 514 тыс. человек (60%).

Алина Морозова