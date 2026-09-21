«Единороссы» лидируют почти во всех округах Черноземья на выборах в Госдуму

По итогам обработки в среднем порядка 25% бюллетеней на выборах депутатов Госдумы (ГД) почти во всех одномандатных избирательных округах шести регионов Черноземья лидируют кандидаты от партии «Единая Россия» (ЕР). Исключением стал один из двух округов Липецкой области, где лидирует самовыдвиженец, весной регистрировавшийся на праймериз ЕР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На выборах в Госдуму шесть регионов Черноземья разделены на 11 одномандатных округов. Три округа образованы в Воронежской области, по два — в Белгородской, Курской и Липецкой областях, по одному — в Орловской и Тамбовской. На предыдущих выборах округов было 13. При новой нарезке их число сократилось на один в Воронежской и Тамбовской областях.

В Липецкой области в первом округе первую строчку занимает замгубернатора Сергей Курбатов, участвующий в выборах как самовыдвиженец (в апреле подавал документы на праймериз ЕР, но вскоре забрал их). Он набрал 35,64% голосов. Следом идут глава фракции КПРФ в облсовете Сергей Токарев (15,6%) и Евгений Исаев от «Новых людей» (11,9%).

в первую строчку занимает замгубернатора Сергей Курбатов, участвующий в выборах как самовыдвиженец (в апреле подавал документы на праймериз ЕР, но вскоре забрал их). Он набрал 35,64% голосов. Следом идут глава фракции КПРФ в облсовете Сергей Токарев (15,6%) и Евгений Исаев от «Новых людей» (11,9%). Во втором липецком округе больше всего голосов набрала представитель ЕР и действующий депутат Госдумы Татьяна Дьяконова (38,14%). Второе место у депутата областного совета Николая Быковских, представляющего КПРФ (15,24%), третье — у Дениса Гришаева от «Новых людей» (11,2%).

больше всего голосов набрала представитель ЕР и действующий депутат Госдумы Татьяна Дьяконова (38,14%). Второе место у депутата областного совета Николая Быковских, представляющего КПРФ (15,24%), третье — у Дениса Гришаева от «Новых людей» (11,2%). В Воронежской области в первом округе лидирует действующий депутат ГД, основатель «Молвеста» Аркадий Пономарев. Второе место занимает замруководителя фракции КПРФ в воронежской гордуме Денис Коломенцев, третье — врач Воронежской областной больницы Татьяна Андриевских («Новые люди»). Они получили 69,43%, 9,94% и 7,62% голосов соответственно.

лидирует действующий депутат ГД, основатель «Молвеста» Аркадий Пономарев. Второе место занимает замруководителя фракции КПРФ в воронежской гордуме Денис Коломенцев, третье — врач Воронежской областной больницы Татьяна Андриевских («Новые люди»). Они получили 69,43%, 9,94% и 7,62% голосов соответственно. Во втором воронежском округе первую строчку избиратели отдали действующему депутату ГД, основателю крупнейшего в Воронеже ТРЦ «Галерея Чижова» Сергею Чижову, получившему 79,49% голосов. Еще 7,55% у секретаря регионального отделения КПРФ Александра Шабунина, 4,88% — у предпринимателя и депутата воронежской гордумы от «Новых людей» Андрея Суверина.

первую строчку избиратели отдали действующему депутату ГД, основателю крупнейшего в Воронеже ТРЦ «Галерея Чижова» Сергею Чижову, получившему 79,49% голосов. Еще 7,55% у секретаря регионального отделения КПРФ Александра Шабунина, 4,88% — у предпринимателя и депутата воронежской гордумы от «Новых людей» Андрея Суверина. В третьем воронежском округе на первом месте расположился зампредседателя Госдумы, бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев с результатом 88,25% голосов. Второе место у второго секретаря воронежского обкома КПРФ Дениса Рослика (4,94%), третье — у Олеси Домницкой от ЛДПР (1,88%).

на первом месте расположился зампредседателя Госдумы, бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев с результатом 88,25% голосов. Второе место у второго секретаря воронежского обкома КПРФ Дениса Рослика (4,94%), третье — у Олеси Домницкой от ЛДПР (1,88%). В Белгородской области в первом округе лидирует действующий депутат Госдумы Никита Румянцев с результатом 50,05%, во втором белгородском округе — его коллега Андрей Скоч (67,14%). Вторые строчки занимают представители КПРФ Ирина Гукова (14,38%) и Юрий Криводеров (8,03%). Замыкают тройки депутат облдумы Евгений Дремов (11,92%) и его коллега по регпарламенту Богдан Червинский (7,96%) от ЛДПР.

в лидирует действующий депутат Госдумы Никита Румянцев с результатом 50,05%, во — его коллега Андрей Скоч (67,14%). Вторые строчки занимают представители КПРФ Ирина Гукова (14,38%) и Юрий Криводеров (8,03%). Замыкают тройки депутат облдумы Евгений Дремов (11,92%) и его коллега по регпарламенту Богдан Червинский (7,96%) от ЛДПР. В Курской области в первой группе лидирует действующий депутат ГД Василий Пискарев, а во второй — парламентарий облдумы Алексей Золотарев. Они получили 47,74% и 58,48% голосов соответственно. Конкуренцию господину Пискареву составляют депутат горсобрания Курска Светлана Канунникова от КПРФ (13,23%) и депутат облдумы от «Справедливой России» Геннадий Баев (6,92%). Следом за господином Золотаревым идут парламентарий областной думы Алексей Бобовников, представляющий КПРФ (10,44%), и Максим Сысоев («Новые люди»; 7,73%).

в лидирует действующий депутат ГД Василий Пискарев, а во — парламентарий облдумы Алексей Золотарев. Они получили 47,74% и 58,48% голосов соответственно. Конкуренцию господину Пискареву составляют депутат горсобрания Курска Светлана Канунникова от КПРФ (13,23%) и депутат облдумы от «Справедливой России» Геннадий Баев (6,92%). Следом за господином Золотаревым идут парламентарий областной думы Алексей Бобовников, представляющий КПРФ (10,44%), и Максим Сысоев («Новые люди»; 7,73%). В Орловской области первое место у вице-губернатора Александра Бирюкова (36,57%). На второй строчке расположился зампред облсовета Иван Дынкович от КПРФ (14,12%), на третьей — депутат областного совета Руслан Перелыгин от «Справедливой России» (10,19%).

первое место у вице-губернатора Александра Бирюкова (36,57%). На второй строчке расположился зампред облсовета Иван Дынкович от КПРФ (14,12%), на третьей — депутат областного совета Руслан Перелыгин от «Справедливой России» (10,19%). В Тамбовской области лидирует действующий депутат ГД Тамара Фролова (46,82%). Следом за ней идут Алексей Константинов от «Новых людей» (14,31%) и Александр Асеев от ЛДПР (12,93%).

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», к концу третьего дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка в Курской, Липецкой, Тамбовской и Орловской областях не превысила 60%. При этом в Воронежской области показатель достиг 74%, а в Белгородской — 62,8%.

Об итогах праймериз ЕР в макрорегионе перед выборами в Госдуму читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова