В четырех регионах Черноземья явка на выборах в Госдуму не превысила 60%

К концу третьего дня голосования на выборах депутатов Госдумы явка в четырех регионах Черноземья не превысила 60%. Речь идет о Курской, Липецкой, Тамбовской и Орловской областях. Это следует из данных областных избиркомов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Курской области за депутатов Госдумы и облдумы к 18:00 проголосовали 54,44% от общего количества избирателей с учетом досрочного голосования. Предварительная итоговая явка составила 56%, уточнил председатель облизбиркома региона Евгений Черкашин. Губернатор Александр Хинштейн назвал ее беспрецедентной. В Тамбовской, Липецкой и Орловской областях также параллельно шли кампании по избранию членов региональных парламентов. С учетом этого общий показатель в этих областях на 18:00 составил 57,97%, 51,03% и 50,86% соответственно.

Наиболее высокая явка на выборах депутатов Госдумы в Черноземье зафиксирована в Воронежской области, где к 20:00 проголосовали 1,3 млн человек — 74% от общего числа избирателей. В областном центре явка достигла 60% (514 тыс.).

В Белгородской области общая явка на выборы депутатов Госдумы и губернатора по данным на 19:30 равняется 62,8%. Свои голоса отдали 743,7 тыс. человек.

На предыдущих выборах депутатов Госдумы от Черноземья, проходивших пять лет назад, явка не превысила 60% ни в одном из регионов. Наивысший показатель был установлен в Белгородской области — 57,13%, наименьший — в Курской области (43%).

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Алина Морозова