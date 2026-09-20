«Мы просто объединяемся» — Гусев объяснил высокую явку в Воронежской области

Губернатор Воронежской области и глава регионального отделения «Единой России» Александр Гусев связал высокую явку на выборах в Государственную думу с консолидацией общества на фоне внешнего давления и работой избирательных комиссий. По предварительным данным, прозвучавшим поздним вечером 20 сентября на брифинге в региональном штабе партии, в области проголосовали 74% избирателей, в Воронеже — 60%. Окончательные результаты на тот момент еще не были известны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Гордеев (слева), Александр Гусев (в центре) и Юрий Матузов (справа) в региональном штабе партии «Единая Россия»

Фото: Сергей Калашников Алексей Гордеев (слева), Александр Гусев (в центре) и Юрий Матузов (справа) в региональном штабе партии «Единая Россия»

Фото: Сергей Калашников

Отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье» о причинах резкого роста активности избирателей за последние пять лет, господин Гусев отметил, что абсолютным рекордом в новейшей российской истории текущую явку назвать нельзя. По его словам, более высокие показатели фиксировались на отдельных выборах в начале 2000-х годов. Однако результат нынешней кампании губернатор оценил как один из лучших за последние годы. Особенностью прошедшего голосования он назвал сопоставимую активность избирателей практически во всех муниципалитетах Воронежской области. Отдельно глава региона выделил областной центр.

«Почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали, имеется в виду — пришли на выборы. Город Воронеж — 60%. Вот этого мы никогда не достигали, по крайней мере за последние 20 лет предвыборных кампаний»,— заявил Александр Гусев.

По мнению губернатора, высокая явка стала в том числе ответом на попытки оказать давление на Россию и сорвать голосование.

«Сам высокий результат — это ответ тем нашим недругам, которые пытались запугать, сказать, что они выборы сорвут. Теперь они говорят, что не признают результаты выборов. Можно подумать, нас это интересует»,— сказал господин Гусев.

Губернатор связал активность избирателей с консолидацией общества. «Если на нас начинают давить, мы просто объединяемся, сплачиваемся и начинаем отвечать. Поэтому они тоже должны немножечко призадуматься, с какой силой можно на нас давить, чтобы не получить обратную реакцию»,— отметил глава региона.

Еще одной причиной высокой явки господин Гусев назвал работу участковых и территориальных избирательных комиссий. По его словам, их сотрудники непосредственно приглашали жителей региона принять участие в выборах.

«Они, наверное, максимум сделали для того, чтобы была высокая явка, потому что прошли практически от человека до человека, в каждую дверь постучались, пригласили на выборы»,— сказал губернатор. Он также поблагодарил сотрудников, обеспечивавших безопасность голосования, и самих избирателей, назвав их «большими молодцами».

При этом Александр Гусев подчеркнул, что высокая явка сама по себе пока не позволяет судить об окончательных итогах кампании. «Мы еще не знаем, как распределятся голоса между партиями и между одномандатными кандидатами»,— уточнил он.

Участие жителей Воронежской области в голосовании также прокомментировал вице-спикер Госдумы, депутат от региона Алексей Гордеев. Он назвал активность избирателей «практически беспрецедентной».

«Главное — выборы в Государственную думу состоялись. Надо отметить действительно очень высокую активность избирателей. И особенно важно, что впервые жители Воронежа приняли активное участие в выборах парламента на предстоящие пять лет»,— заявил господин Гордеев.

По его мнению, на явку повлияла в том числе работа кандидатов во время кампании. Они посетили районы Воронежской области, провели встречи с коллективами предприятий, учреждений и организаций и получили от жителей предложения по дальнейшей работе.

«Мы проехали все районы, повстречались с коллективами предприятий, учреждений, организаций. Очень много получили наказов как заданий на ближайшие пять лет. Мы составим соответствующие планы. Каждый депутат будет иметь план действий и четкие сроки исполнения»,— рассказал Алексей Гордеев.

Он поблагодарил жителей области за участие в выборах и поддержку кандидатов. Явку на уровне почти 75% вице-спикер Госдумы назвал свидетельством активности воронежского сообщества и его готовности «дальше созидать в нашей стране и области».

На предыдущих выборах Госдумы в 2021 году явка в Воронежской области составила 53,86%, в Воронеже — 34,66%. В 2016 году показатели находились на уровне 53,70% и 35,47% соответственно, в 2011-м — 64,30% и 51,01%, в 2007-м — 66,85% и 56,66%, в 2003-м — 52,60% и 47,99%.

Если показатель свыше 74% подтвердится после обработки протоколов, явка станет максимальной для выборов Госдумы в Воронежской области как минимум с 2003 года. Показатель Воронежа также превысит результаты всех думских кампаний этого периода.

UPD. По информации, опубликованной Избирательной комиссией Воронежской области, по состоянию на 20:00 воскресенья, 20 сентября, явка по региону составила 74,19%, а по Воронежу — 60,55%. В голосовании приняли участие 1 330 578 избирателей. По месту нахождения с помощью технологии «Мобильный избиратель» проголосовало более 61,7 тыс. воронежцев.

Сергей Калашников