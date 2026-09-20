Явка на выборах депутатов Госдумы в Воронеже достигла 60%

Председатель избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов на пресс-конференции в Доме журналистов сообщил, что явка на выборах депутатов Госдумы в регионе по предварительной оценке составила 74%. В голосовании приняли участие более 1,3 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Председатель Общественной палаты Воронежской области Наталия Хван и глава областной избирательной комиссии Илья Иванов на итоговой пресс-конференции по выборам в регионе Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Председатель Общественной палаты Воронежской области Наталия Хван и глава областной избирательной комиссии Илья Иванов на итоговой пресс-конференции по выборам в регионе Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

В областном центре явка составила 60%. В городе в выборах приняли участие порядка 514 тыс. человек.

Напомним, в Воронеже голосование на выборах шло рекордно долго — 12 дней: с 9 по 20 сентября. В связи с этим к концу дня пятницы в самом густонаселенном и неактивном Коминтерновском районе явка составила 42,16% (98,4 тыс. человек), тогда как пять лет назад по итогам первого дня она едва достигла 9,4% (немногим более 22 тыс. человек). Наиболее заметно явка выросла в Левобережном районе: за первый день в этом году здесь проголосовали почти 60% жителей (почти 88 тыс.), тогда как пять лет назад — 10,2% (15,2 тыс.).

Господин Иванов подчеркнул, что досрочное голосование было применено в связи с оперативной обстановкой. Тем не менее, по его словам, выборы прошли спокойно.

Сергей Толмачев