Главные новости за 17 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Краснодарский край занял четвертое место среди российских регионов по объему ввода жилья за январь — август 2026 года: за восемь месяцев введено 2,7 млн кв. м, что на 35% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. По объему ввода регион уступил Московской области, Москве и Татарстану, при этом показал худшую динамику среди десяти лидеров по объему жилищного строительства.

Финансирование программы «Земский доктор/фельдшер» в Краснодарском крае на 2026 год увеличили на 83,5 млн руб., из которых 18,4 млн руб. составляют средства краевого бюджета. Дополнительное финансирование позволит привлечь в станицы, поселки и малые города региона еще 92 медика, а всего по итогам года — 352 специалистов.

На Кубани пострадавшим от атак БПЛА на логистические объекты предпринимателям начали предоставлять первые льготные займы: комиссия одобрила три займа по программе «Восстановление» на общую сумму 12,2 млн руб. Всего документы для обращения за поддержкой направили более 70 субъектов МСП, при этом займы до 5 млн руб. предоставляются по ставке от 2% до 6% годовых в зависимости от сферы деятельности.

Правительство РФ выделит более 3,4 млрд руб. на строительство и реконструкцию участка трассы Симферополь — Алушта — Ялта в 2026 году, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет об участке от 155-го до 180-го км, при этом контракт на реконструкцию 16 км дороги от Перевального до Алушты стоимостью 60,6 млрд руб. был заключен в феврале 2025 года, завершить работы планируется к концу 2030 года.

Жительница станицы Калининской взыскала с фотографа 74 тыс. руб. после неудачной, по ее мнению, фотосессии. Суд установил низкое качество снимков и использование широкоугольного объектива, который мог визуально искажать пропорции.