Льготные займы предоставят предпринимателям Кубани, пострадавшим от атак на склады

На Кубани пострадавшим от атак БПЛА на логистические объекты предпринимателям предоставят первые льготные займы. Дополнительные меры поддержки ввели по решению специальной рабочей группы, созданной по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Поддержку организуют в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Юлии Приходько, заем «Специальный ЧС» Фонда микрофинансирования края расширен категориями «Восстановление», «Восстановление услуги» и «Восстановление торговля». Комиссия одобрила первые три льготных займа в категории «Восстановление» на общую сумму 12,2 млн руб. Более 70 субъектам МСП направили документы для обращения за займами. Она отмечает, что поддержка позволит предпринимателям пополнить оборотные средства, отремонтировать помещения, технику или оборудование, выплатить зарплату сотрудникам, а также оплатить аренду и коммунальные услуги.

По займу «Специальный ЧС» предоставляют до 5 млн руб. Для товаропроизводителей процентная ставка достигает 2% годовых, для предпринимателей из сферы услуг — 4%, МСА из сферы торговли могут рассчитывать на 6%. Уже получившие заем бизнесмены могут воспользоваться отсрочкой по оплате основного долга на год. Отмечается, что при признании субъекта МСП пострадавшим срок предоставления займа может быть увеличен до семи лет.

В министерстве промышленной политики региона рассказали, что Фонд развития промышленности Кубани запустил заем «Специальный» на льготных условиях — ставка составляет от 2 до 4% годовых. Программа охватывает компании, чье имущество пострадало от падения беспилотников или их обломков. Заем предприниматели могут получить не только в случае повреждения производственных площадок, но и при потере готовой продукции, которая находилась на складах или в логистических центрах.

По данным администрации Краснодарского края, рабочую группу для создания мер поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим от атак беспилотников, создали в июле 2026 года. Ее главой является вице-губернатор Кубани Александр Руппель. Для представителей МСП расширили меры поддержки. На федеральном уровне введены льготные кредиты, кредитные каникулы, а также отсрочки по уплате налогов и страховых взносов.

Алина Зорина