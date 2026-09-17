На Кубани финансирование программы «Земский доктор» выросло на 83,5 млн рублей

В Краснодарском крае финансирование федеральной программы «Земский доктор/фельдшер» на 2026 год увеличено на 83,5 млн руб. по распоряжению правительства России. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Отмечается, что 18,4 млн руб. из выделенных средств составляют краевые деньги. Дополнительное финансирование позволит привлечь в станицы, поселки и малые города региона еще 92 медика. Всего по итогам года планируется обеспечить сельскую местность 352 специалистами.

По данным властей, за все время действия программы в бюджетные учреждения края удалось привлечь 6,1 тыс. врачей, медсестер и фельдшеров.

Константин Соловьев