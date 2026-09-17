Объем ввода жилья на Кубани с января по август упал более чем на треть

Краснодарский край занял четвертое место среди российских регионов по объему ввода жилья за январь—август 2026 года. За восемь месяцев в регионе введено 2,68 млн кв. м жилой недвижимости, что на 35% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Единый ресурс застройщиков со ссылкой на данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

По объему ввода Краснодарский край уступил Московской области, Москве и Татарстану. В Московской области за восемь месяцев введено 6 млн кв. м жилья, в Москве — 3,7 млн кв. м, в Татарстане — 2,8 млн кв. м.

Пятое место заняла Ленинградская область с показателем 2,65 млн кв. м. При этом Краснодарский край показал худшую динамику среди десяти регионов с наибольшим объемом ввода жилья.

Наиболее заметный рост объемов жилищного строительства среди регионов топ-10 зафиксирован в Свердловской области — на 15,4% год к году.

Вячеслав Рыжков