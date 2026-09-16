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Главные новости за 16 сентября. Кавказ

Комитет финансов и бюджета администрации Ставрополя привлекает в банке «Кубань Кредит» девять возобновляемых кредитных линий с общим лимитом 1,26 млрд руб. Средства планируется направить на финансирование дефицита городского бюджета и погашение долговых обязательств. В запросах котировок также участвовали еще две финансовые организации. Они предложили заключить контракты за 9,8 млн руб. и 9,9 млн руб. соответственно, однако их названия в системе не раскрываются.

Инвестиционный совет Ставропольского края рассмотрел два новых проекта с общим объемом вложений почти 8,6 млрд руб. Компания «Полимер» намерена расширить производство пленки в Ставрополе. Проект предусматривает строительство нового цеха, установку дополнительных производственных линий и создание складов сырья и готовой продукции. Объем инвестиций составит 590 млн руб., в Минеральных Водах «Север Плюс» планирует построить складские комплексы класса А+. Инвестиции в проект составят 8 млрд руб.

Актер и спецпредставитель МИД РФ Стивен Сигал сообщил о планах посетить Дагестан — это станет его первой поездкой в республику, несмотря на неоднократные приглашения.

В Ставропольском крае завершено изготовление бюллетеней для голосования на выборах, которые пройдут 18-20 сентября. Избирательная комиссия региона получила тиражи для федеральной и краевой кампаний и передала их председателям территориальных избирательных комиссий, сообщили в региональном избиркоме. Для выборов депутатов Государственной думы изготовлено около 3,8 млн бюллетеней. Еще около 3,8 млн экземпляров подготовлено для голосования на выборах депутатов Думы Ставропольского края.

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