Стивен Сигал впервые приедет в Дагестан

Актер и спецпредставитель МИД РФ Стивен Сигал сообщил о планах посетить Дагестан — это станет его первой поездкой в республику, несмотря на неоднократные приглашения. Заявление прозвучало 16 сентября в ходе марафона «Знание.Первые» в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Сигал отметил, что ему «скоро придется» поехать в регион. В ходе выступления он также тепло отозвался о чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове, назвав его «своим братом», и добавил, что знаком со многими политиками республики.

Мария Хоперская