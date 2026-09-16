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В Ставропольском крае изготовили более 7,5 млн бюллетеней к выборам

В Ставропольском крае завершено изготовление бюллетеней для голосования на выборах, которые пройдут 18-20 сентября. Избирательная комиссия региона получила тиражи для федеральной и краевой кампаний и передала их председателям территориальных избирательных комиссий, сообщили в региональном избиркоме.

Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Для выборов депутатов Государственной думы изготовлено около 3,8 млн бюллетеней. Еще около 3,8 млн экземпляров подготовлено для голосования на выборах депутатов Думы Ставропольского края.

Бюллетени имеют две степени защиты — тангирную сетку и микрошрифт. Формы для федеральных и краевых выборов различаются по цвету.

До начала голосования бюллетени доставят на избирательные участки.

Наталья Белоштейн

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