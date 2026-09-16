Ставрополь возьмет в банке кредит на 1,26 млрд рублей на покрытие дефицита бюджета

Комитет финансов и бюджета администрации Ставрополя привлекает в банке «Кубань Кредит» девять возобновляемых кредитных линий с общим лимитом 1,26 млрд руб. Средства планируется направить на финансирование дефицита городского бюджета и погашение долговых обязательств, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные системы анализа закупок «Интерфакс-Маркер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По итогам девяти электронных запросов котировок победителем стал «Кубань Кредит». Каждый из девяти контрактов предусматривает кредитную линию с лимитом 140 млн руб. Цена предложения банка составила 9,6 млн руб. Информация о структуре этой суммы, которая обычно включает процентные и непроцентные платежи, в материалах закупок не раскрывается.

В запросах котировок также участвовали еще две финансовые организации. Они предложили заключить контракты за 9,8 млн руб. и 9,9 млн руб. соответственно, однако их названия в системе не раскрываются.

Изначально условия закупок предполагали процентную ставку, рассчитываемую исходя из ключевой ставки Банка России и надбавки не более 1,5 процентного пункта. На дату объявления процедур ключевая ставка составляла 14% годовых. Срок каждой кредитной линии определен в 168 дней.

Нынешнее привлечение стало продолжением заимствований Ставрополя в 2026 году. В апреле городской комитет привлек в «Кубань Кредит» пять возобновляемых кредитных линий общим лимитом 1 млрд руб. на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств. В июле город привлек у этого же банка еще 347,5 млн руб. по итогам трех аукционов.

Согласно изменениям в городской бюджет, внесенным в июле, доходы Ставрополя в 2026 году предусмотрены в размере 23,3 млрд руб., расходы — 24,5 млрд руб. Дефицит составляет 1,2 млрд руб., или 4,9% расходов бюджета.

«Кубань Кредит» является крупнейшим региональным банком Краснодарского края. По данным ЕГРЮЛ, 84,5% кредитной организации принадлежит Виктору Бударину.

Валерий Климов