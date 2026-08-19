«Ветбиохим» отозвал четыре серии вакцин «Мультикан»

Компания «Ветбиохим» приостановила использование четырех серий вакцины для собак «Мультикан». Речь идет о двух сериях «Мультикан-8» (20 и 21) и двух сериях «Мультикан-6» (11 и 12) со сроком годности до января—февраля 2028 года. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

Производитель просит временно не использовать вакцины указанных серий. Меры введены «в связи с подозрением на возможное организованное деструктивное вмешательство враждебно настроенных третьих лиц, а также в связи с решением о проведении мероприятий дополнительного контроля».

Ранее компания отозвала только серию №20 «Мультикана-8» из-за сообщений о гибели собак в Ярославской области после вакцинации. «Мультикан-6» защищает от чумы плотоядных, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, а также лептоспироза.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что региональный «Центр ветеринарии» остановил использование препарата «Мультикан-8» 14 августа в Ярославской области, а Россельхознадзор решил провести совместную с прокуратурой проверку производителя.

Антон Голицын