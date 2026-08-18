В Ярославской области проверяют информацию о гибели собак после вакцинации

Ярославский «Центр ветеринарии» остановил использование комплексной вакцины для собак «Мультикан-8» после осложнений у животных. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в ГБУ ЯО «Центр ветеринарии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Сообщения об ухудшении состояния животных, в том числе о гибели после прививки появились в социальных сетях и СМИ региона. В учреждении подтвердили факт осложнений.

«При использовании вакцины проявились поствакцинальные осложнения в состоянии здоровья у вакцинированных животных. С 14 августа использование вакцины в учреждении остановлено»,— сообщили в ГБУ ЯО «Центр ветеринарии».

В учреждении уточнили, что партия серии № 20, произведенная 14 июня этого года, была закуплена у производителя — ООО «Ветбиохим». Препарат закупается постоянно, ранее проблем с ним не было.

«Транспортировка выполнена с соблюдением температурного режима, что подтверждается контрольным чек-листом с оборудования автоматического контроля»,— добавили в «Центре ветеринарии».

Сейчас в учреждении собирают и систематизируют данные для подготовки жалобы в адрес производителя. Информация также направлена в управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Производитель вакцины выразил соболезнования владельцам погибших животных и заявил, что разбирается в ситуации.

«Компания "Ветбиохим" информирована о сообщениях о случаях гибели собак в Ярославской области, которые связывают с применением вакцины "Мультикан-8" серии 20. Выражаем свои глубочайшие соболезнования владельцам погибших животных. По имеющейся на настоящий момент информации, неофициальные сообщения о подобных случаях поступили из Ярославской области. Эта же серия вакцины применялась и в других регионах Российской Федерации, при этом информации об аналогичных случаях на данный момент не поступало»,— говорится в заявлении ООО «Ветбиохим».

Производитель сообщил, что одного факта вакцинации недостаточно для установления причинно-следственной связи между применением вакцины и случаями гибели. Необходимоы комплексные исследования.

«Для изучения ситуации специалисты компании направлены в Ярославскую область. Также проводится дополнительная проверка "Мультикан-8" серии 20. Компания готова предоставить необходимые образцы для проведения независимых исследований и взаимодействует с региональной ветеринарной службой»,— уточнили в «Ветбиохиме».

В компании считают, что делать выводы о связи применения вакцины с гибелью собак преждевременно.

Антон Голицын