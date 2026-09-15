Северный обход Новороссийска планируют построить с использованием ГЧП

Строительство Северного обхода Новороссийска планируется реализовать с применением механизмов государственно-частного партнерства. Об этом сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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Соглашение о реализации проекта ранее было подписано главой региона и президентом — председателем правления ВТБ Андреем Костиным на Петербургском международном экономическом форуме.

Необходимость строительства обхода власти связывают с высокой загрузкой существующей дорожной инфраструктуры Новороссийска. Сейчас грузовой транспорт следует в порт через город. Интенсивность движения, по данным краевых властей, достигает 45 тыс. автомобилей в сутки, что в семь раз превышает нормативные показатели.

Ожидается, что Северный обход позволит вывести за пределы Новороссийска транзитный транспорт, следующий в порт и в направлении Черноморского побережья.

Для подготовки и реализации проекта планируется создать рабочую группу с участием представителей профильных ведомств, администрации Новороссийска, экспертов, общественников и экологов. Власти подчеркивают, что при проектировании обхода необходимо учитывать интересы жителей города и экологические аспекты.

Наталья Белоштейн