Ярославская область выплатит 1 млн семьям погибших в ходе атаки БПЛА костромичей

Правительство Ярославской области выплатит семьям двух погибших жителей Костромской области по 500 тыс. руб. Такое решение принял губернатор Михаил Евраев, сообщили в областном министерстве труда и социальной поддержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Двое костромичей погибли в ходе атаки БПЛА на Ярославскую область 28 августа. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», один человек погиб сразу, второй скончался в больнице через несколько дней.

Как пояснили в министерстве, в данном случае меры поддержки, предусмотренные в Ярославской области для пострадавших и семей погибших, не работают, однако регион принял решение помочь. Михаил Евраев провел переговоры с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.

«В результате принято решение, что от Ярославской области семьям погибших будут предоставлены выплаты по 500 тысяч рублей. Поддержку со своей стороны окажет и руководство соседнего региона»,— говорится в сообщении министерства.

Алла Чижова