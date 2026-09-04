Пострадавший при атаке БПЛА на Ярославскую область умер в больнице

В больнице умер пострадавший в результате атаки беспилотников на Ярославскую область. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

«В больнице скончался пострадавший при атаке беспилотников на регион 28 августа. Все эти дни медики боролись за его жизнь, сделали все возможное, но ранение было слишком тяжелым»,— написал губернатор.

Михаил Евраев выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать всю необходимую помощь.

28 августа Ярославскую область атаковали 67 украинских беспилотников. На тот момент было известно о гибели одного человека и ранении 27 граждан, в том числе в результате падения обломков на автобус. Накануне уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин сообщил, что в результате атаки 28 августа осколочные ранения получили студентка и ее грудной ребенок.

Алла Чижова