Ярославскую область атаковали беспилотники: главное

Утром 28 августа Ярославскую область атаковали 67 украинских беспилотников. Погиб один человек, ранения получили 27 граждан, в том числе 10 человек — в результате падения обломков на автобус. Возгорания произошли на объектах торговли и промышленной инфраструктуры, а также в жилом секторе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Рано утром 28 августа в Ярославской области зазвучали сирены — в регионе объявили режим беспилотной опасности. Следом за этим был закрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы по участку М-8, а также изменены схемы движения общественного транспорта с учетом ограничений.

Как сообщил губернатор Михаил Евраев, над территорией региона сбили все 67 беспилотников. Это одна из самых крупных атак на регион. В результате налета один человек погиб. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать всю необходимую помощь.

Помогут власти и 27 пострадавшим. Этот вопрос взяла на контроль прокуратура Ярославской области. В ведомстве работает горячая линия для оперативного приема обращений.

«При падении обломков на межмуниципальный автобус 10 человек получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили еще 17 человек»,— написал губернатор.

Михаил Евраев сообщал, что из-за последствий атаки в районе села Туношна под Ярославлем временно было затруднено движение автомобилей, туда же не пускали пассажирские автобусы. Эти ограничения действовали около 40 минут.

Атака беспилотников также привела к возгораниям. По словам губернатора, произошло попадание обломков на промышленную инфраструктуру, жилой сектор и объекты торговли. «Все возникшие возгорания оперативно ликвидируются»,— написал Михаил Евраев.

В Ярославле из-за ликвидации последствий беспилотной атаки закрыли детсады №98 и 28 — оба находятся во Фрунзенском районе. Детей перенаправили в другие учреждения, расположенные рядом.

Михаил Евраев поблагодарил Минобороны, министерство региональной безопасности и силовые ведомства за отражение атаки. К 10 часам в регионе уже не было непосредственной угрозы, однако режим беспилотной опасности сохраняется.

По факту атак украинских беспилотников на гражданские объекты региона Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, массированный удар был нанесен по различным населенным пунктам области.

«В Ярославском муниципальном округе БПЛА сдетонировал вблизи рейсового пассажирского автобуса, погиб один человек, есть пострадавшие. В Ярославле вследствие удара по жилому дому ранения получила мирная жительница, также повреждены объект промышленной инфраструктуры, здания дошкольных учреждений и многоквартирные дома»,— сказала госпожа Петренко.

Сейчас на местах происшествий работают следователи. Они выполняет ряд неотложных следственных мероприятий.

Алла Чижова