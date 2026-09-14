Директор ЗАЭС сравнил Энергодар с Мариуполем 2022 года

Составлено ИИ-Ассистентъ

За сравнением Энергодара с Мариуполем стоит не только вид отдельных кварталов, но и одновременное повреждение городской и станционной инфраструктуры. Отсутствие внешнего энергоснабжения создает угрозу ядерной безопасности ЗАЭС, а восстановить поврежденную линию при продолжающихся обстрелах нельзя: для этого нужен режим тишины. С 23 сентября 2025 года станция больше недели работала на резервных дизельных генераторах после обрыва последней высоковольтной ЛЭП, что эксперт назвал пребыванием станции на «последней линии защиты».

Для ЗАЭС это означает зависимость безопасности от устойчивости окружающего города и коммуникаций. С 11 сентября 2022 года станция не вырабатывает электроэнергию; в марте 2024 года один энергоблок находился в горячем останове, остальные — в холодном, а в ноябре 2025 года сообщалось, что все шесть блоков находятся в холодном останове и ждут условий для перезапуска.

Нарушение нормальной жизнедеятельности Энергодара влияет и на людей, обеспечивающих работу станции: в сентябре 2023 года сообщалось о сокращении численности персонала из соображений безопасности и о давлении на сотрудников из-за небезопасной обстановки в городе. Поэтому ущерб городу в данном случае становится фактором устойчивости самой ЗАЭС, а не только гуманитарной проблемой.