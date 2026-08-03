Четыре сотрудника ЗАЭС подорвались на минах ВСУ в Энергодаре

В ночь на 3 августа ВСУ сбросили мины с беспилотников на автомобильные дороги на въезде в Энергодар и в промзоне города. По дороге на работу на минах подорвались четыре сотрудника Запорожской атомной электростанции. Еще о шести пострадавших сообщал мэр города Максим Пухов.

Речь идет о представителях отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха. Два человека находятся в тяжелом состоянии, еще двое получили легкие травмы.

«Использование беспилотников для минирования дорог означает, что в зону смертельной опасности превращаются обычные маршруты, которыми ежедневно пользуются работники станции, экстренные службы и жители города»,— указано в сообщении пресс-службы станции. Представители ЗАЭС отметили, что продолжают работу, несмотря на угрозы.

Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС, которая работает в режиме холодного останова. С апреля ВСУ активно атакуют город и саму станцию, что приводило к отключениям электроснабжения. Погибли 15 человек, 51 человек пострадал.