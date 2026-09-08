Энергодар остался без воды после атаки БПЛА

В Энергодаре Запорожской области беспилотник вооруженных сил Украины обесточил водозабор. Город остался без воды как минимум на сутки, информация о пострадавших уточняется.Об этом сообщили в администрации города.

«Ремонтные бригады уже оценивают повреждения и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения»,— уточняют местные власти.

Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что за прошедшие сутки в области зафиксированы атаки по пгт Михайловка Михайловского муниципального округа, городскому округу Мелитополь, городу Васильевка Васильевского муниципального округа, Токмакскому, Каменско-Днепровскому муниципальным округам, Энергодару. Один мирный житель погиб, еще несколько получили ранения.

Александр Дремлюгин, Симферополь