АО «ВАД» расширит еще 15 км трассы М-8 в Ярославской области

ФКУ «Управление ФАС «Северо-Запад» заключило с АО «ВАД» третий контракт на расширение М-8 в Ярославской области. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Новое соглашение подразумевает капитальный ремонт участка со 145-го по 160-й км трассы — от перекрестка после Переславля при движении в сторону Ярославля до поселка Ивановское. Сейчас на этом участке две полосы, после ремонта станет четыре. Подрядчик также увеличит ширину обочин. Ремонт должны завершить в октябре 2028 года, следует из контракта. Его цена составляет 8,6 млрд руб.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что АО «ВАД» сейчас ведет работы по расширению трассы М-8 с 195-го по 201-й км в районе сел Львы и Песочное в Ростовском округе. Еще один контракт подразумевает капитальный ремонт участка со 165-го по 180-й км, то есть от деревни Слободка Переславль-Залесского округа до Копорья Ростовского округа.

АО «ВАД» — крупнейший дорожный подрядчик на рынке Санкт-Петербурга и Северо-Запада, большую часть его работ составляют объекты Росавтодора. Компания строила и реконструировала трассы «Таврида», «Восток», «Скандинавия», «Холмогоры».

Алла Чижова