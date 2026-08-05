Капремонт М-8 под Ростовом Великим выполнен на 50%

Капитальный ремонт трассы М-8 в Ростовском муниципальном округе Ярославской области выполнен на 50%. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «ВАД» Фото: АО «ВАД»

Речь идет об участке от 195-го до 201-го км, в районе сел Львы и Песочное. Работы, включающие расширение трассы с двух до четырех полос, ведет санкт-петербургское АО «ВАД», цена контракта — 2,2 млрд руб.

«Работы ведутся круглосуточно. Сейчас строители занимаются устройством съездов и проездов к домам, заменой водопропускных труб, ливневой канализацией, укладкой нижнего слоя, укреплением обочин, тротуаров и остановок»,— рассказал Михаил Евраев.

Он добавил, что в планах еще укладка верхнего слоя покрытия, установка электроосвещения, светофоров, ограждений, дорожных знаков и сетки от диких животных, а также нанесение разметки. Капремонт намерены завершить в октябре.

Губернатор напомнил, что сейчас готовятся к расширению еще 30 км трассы М-8. «Ъ-Ярославль» сообщал, что речь идет об участке от 145-го до 160-го км под Переславлем и от 165-го до 180-го км, затрагивающем Переславский и Ростовский округа. Подрядчиков по обоим объектам намерены определить в этом августе.

Алла Чижова