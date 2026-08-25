Контракт на капремонт М-8 под Ростовом Великим заключили с АО «ВАД»

Федеральное казенное учреждение «Управление ФАД «Северо-Запад» заключило контракт на капитальный ремонт 15 км трассы М-8 под Ростовом Великим в Ярославской области с АО «ВАД». Подписанное соглашение размещено на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «ВАД» Фото: АО «ВАД»

АО «ВАД» — крупнейший дорожный подрядчик на рынке Санкт-Петербурга и Северо-Запада, большую часть его работ составляют объекты Росавтодора. Компания строила и реконструировала трассы «Таврида», «Восток», «Скандинавия», «Холмогоры». Сейчас подрядчик ведет работы по расширению трассы М-8 с 195-го по 201-й км в районе сел Львы и Песочное в Ростовском округе.

Новый контракт подразумевает капитальный ремонт участка со 165-го по 180-й км, то есть от деревни Слободка Переславль-Залесского округа до Копорья Ростовского округа. Работы должны быть выполнены до октября 2028 года. Цена контракта составила 7,2 млрд руб.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что из-за капремонта движение на участке федеральной трассы М-8 между Ростовом и Переславлем будет ограничено до 40 км/ч на 2 — 2,5 года.

Алла Чижова