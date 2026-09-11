В Сочи прошла прямая линия главы города Андрея Прошунина. Жители обращались с вопросами о состоянии городской инфраструктуры, благоустройстве районов, социальных объектах и последствиях активного строительства. Главные вопросы и ответы — в материале «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Одной из первых во время прямой линии стала тема школ, которые должны были начать работу, но не открылись к началу этого учебного года. Речь идет об объектах на Сухумском шоссе, Бытхе и улице Лизы Чайкиной, а также о новом корпусе школы №18.

Господин Прошунин заявил, что три школы фактически готовы, но для их запуска необходимо решить отдельные вопросы. Для школы на Сухумском шоссе требуется привести в нормативное состояние подъездную дорогу. В школе на улице Лизы Чайкиной продолжается закупка оборудования. Школу на Бытхе планируют открыть 1 ноября.

«Мы столкнулись с тем, что, к сожалению, проектные решения вот этих объектов были сделаны некачественно. Я не хочу, чтобы это превращалось в то, что кто-то оправдывается или перекладывает с одних плеч на другие. Мы сделали работу над ошибками»,— сказал глава города.

По школе №18 подрядчик уже определен, завершение строительства ожидается к концу 2027 года, а начать учебный процесс планируют с 1 сентября 2028 года. До 2030 года Сочи также предстоит построить еще около восьми учебных заведений.

Дороги и оползни

Отдельный блок вопросов касался дорог. Одной из наиболее серьезных проблем господин Прошунин назвал оползневые процессы. В городе зарегистрировано около 2,6 тыс. оползневых участков, а порядка 260 процессов непосредственно затрагивают дороги.

В этом году продолжается ликвидация последствий оползней на нескольких объектах, в том числе в Лазаревском и Хостинском районах. Отдельно обсуждалась ситуация на улице Чайной в Уч-Дере. Это региональная дорога, и по ней уже заключен контракт на разработку проекта. Геологические работы идут, проект планируют завершить до конца сентября. После этого определят сроки основных работ.

Жителей также волнует улица Культурная, которой угрожает тот же оползневой процесс. Пока там выполняют работы по содержанию и обеспечивают отвод воды. После стабилизации участка на Чайной планируют определить необходимые мероприятия и для Культурной.

Еще один давний вопрос — строительство нового моста в селе Верхнениколаевское. Проект уже прошел государственную экспертизу, сейчас идет согласование финансирования и процедуры по определению подрядчика. Строительно-монтажные работы должны занять около года. Власти рассчитывают начать их до конца этого года и завершить строительство в течение следующего.

Развитие упирается в инфраструктуру

Большое внимание на прямой линии уделили Лазаревскому району. Жителей интересовало, как крупные гостиничные и санаторные проекты повлияют на дороги, водоснабжение, газ, канализацию и другие сети.

Андрей Прошунин заявил, что развитие района невозможно без одновременного создания инженерной и транспортной инфраструктуры. В Лазаревском районе рассматривается 17 инвестиционных проектов, 15 из них относятся к санаторно-курортной сфере.

При этом глава города отдельно подчеркнул необходимость заранее учитывать транспортную нагрузку. В перспективе предлагается развивать железнодорожное сообщение и рассматривать новые остановки электричек. Также Сочи намерен обсуждать транспортную логистику по морю.

Канализация и очистные сооружения

Проблемы водоотведения жители поднимали в том числе в Якорной Щели. По словам заявителей, в поселке не все дома подключены к централизованной канализации, а часть стоков может попадать в реку и далее в море.

В администрации уточнили, что в Якорной Щели работают три очистных сооружения. При этом в Сочи около 24 тыс. индивидуальных домов и объектов в СНТ используют локальные септики.

По словам главы города, для Якорной Щели предусмотрено строительство нового очистного сооружения, которое в перспективе должно заменить три существующих объекта. Также планируется строительство напорно-самотечного коллектора. Проектирование этих объектов уже ведется, ввод предусмотрен в рамках действующих инфраструктурных программ.

Мусор: до 1 тысячи тонн в сутки

Еще одной массовой проблемой остается обращение с отходами. Жители Мацесты и Нижней Буу пожаловались на состояние контейнерных площадок и несвоевременный вывоз мусора.

Градоначальник сообщил, что ежедневно в Сочи образуется порядка 800 – 1 000 тонн отходов. Собранный мусор приходится отправлять на сортировку и затем вывозить за пределы города, поскольку собственного полигона у Сочи нет.

Город подготовил двухлетний план модернизации контейнерной инфраструктуры. Он предусматривает создание новых площадок, замену транспорта регионального оператора и закупку новых контейнеров. С 1 сентября в Сочи также начали внедрять двухпоточную систему накопления отходов.

Освещение и благоустройство

Жители разных районов также жаловались на недостаточное уличное освещение. Андрей Прошунин признал, что центральная часть города освещена лучше, чем удаленные территории.

«Если ехать куда-то в район и чуть вглубь, конечно, там у нас много что не работает, то, что должно работать. И в целом концепция освещения города отсутствует»,— сказал мэр курорта.

Для развития системы освещения разработана трехлетняя программа. В этом году в нее включили около 80 адресов. Перечень сформировали с учетом обращений жителей и предложений ТОС.

Еще одна проблема — состояние детских и спортивных площадок. После обращения жителей улицы Целинной власти решили паспортизировать такие объекты, включать их в отдельную программу и предусматривать финансирование на восстановление.

В Лазаревском районе до конца года планируется реализовать еще четыре небольших «карманных» парка. В районе также обсуждается создание единой пешеходной зоны вдоль моря.

Пляжи и берегоукрепление

Жители Лоо сообщили о фактическом исчезновении пляжа из-за разрушения береговой линии. Мэр назвал проблему общей для Сочи и заявил, что без системного решения город может потерять значительную часть пляжей.

По его словам, прогноз специалистов показывает: если ничего не предпринимать, в перспективе 50–60 лет пляжных территорий может стать значительно меньше.

Сейчас город готовит комплексный анализ состояния береговой линии. Его результаты планируют представить отдельно, после чего определить первоочередные участки для работ по берегоукреплению.

Градостроительная политика и нацпарк

Отдельный блок был посвящен изменениям генерального плана. Андрей Прошунин заявил, что город намерен отказаться от прежнего подхода, при котором приоритет отдавался коммерческой застройке, и сосредоточиться на социальных объектах и санаторно-курортной инфраструктуре.

Важной проблемой остаются границы Сочи и Сочинского национального парка. По словам председателя Городского собрания, в некоторых местах границы проходят непосредственно по земельным участкам, дворам и зданиям. Также жители СНТ сталкиваются с проблемами доступа к своим территориям и проведения инженерных сетей через земли нацпарка.

Эти вопросы планируют учитывать при корректировке генплана и правил землепользования и застройки. В городе также рассматривают мастер-план дальнейшего развития территории.

Вредители угрожают зеленому каркасу

На прямой линии обсудили и состояние городской растительности. В Сочи выявляют десятки инвазивных вредителей, включая американскую бабочку.

Для борьбы с ними в городе восстановили работу экологического научного совета и создали рабочую группу. Специалисты предлагают сочетать химическую обработку с механическими методами. Город также направил предложения в федеральный центр о разработке единой методики борьбы с инвазивными видами.

При этом власти подчеркнули, что обработка должна проводиться не только на муниципальных территориях, но и на землях сельхозназначения, в СНТ и на придомовых территориях. Иначе необработанные растения будут становиться источником повторного распространения вредителей.

Мария Удовик