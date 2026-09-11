«Культура поведения на природе тоже имеет значение»

С 8 сентября жители Сочи и федеральной территории «Сириус» с постоянной регистрацией получили право бесплатно посещать Сочинский национальный парк. При этом льгота распространяется не на все объекты: за экологические тропы, туристические маршруты, горные курорты, «Скайпарк» и участки с туристической инфраструктурой платить по-прежнему нужно. Зачем понадобилось эта мера, объяснил член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вениамин Голубитченко

Фото: предоставлено автором Вениамин Голубитченко

Фото: предоставлено автором

«Бесплатный вход в Сочинский нацпарк для местных жителей важен прежде всего как инструмент учета посещаемости территории. Жители Сочи и соседних районов и так регулярно ходят туда — за грибами, ягодами, каштаном, черемшой. Бывает и незаконная рыбалка, охота. При этом многие из таких посетителей никаких билетов не покупают. Говорить о том, что новая мера увеличит количество местных жителей в парке, я бы не стал. Они туда ходили и будут ходить примерно в том же количестве.

Отмечу, что у посещаемости есть сезонные пики. С июля по сентябрь-октябрь люди массово ходят за грибами, в конце октября-ноябре — за каштаном, с середины февраля до середины марта — за первоцветами и черемшой.

Контроль за такими посещениями, на мой взгляд, недостаточен, а штрафов за подобные нарушения выписывается немного. В результате отдельные природные участки испытывают серьезную нагрузку.

Было бы полезно, чтобы при посещении человек хотя бы обозначал предполагаемый маршрут или район своего пребывания. Тогда у администрации парка появится более точная картина: какие природные комплексы наиболее востребованы, сколько людей бывает там в пик сезона, сколько — в период спада, какова средняя посещаемость конкретных участков. Такая информация необходима для разработки программ сохранения природных комплексов. Если понимать, где проходит основной поток людей и какие территории испытывают максимальную нагрузку, можно точнее организовывать их охрану.

Это касается и туристической инфраструктуры. Там, где люди ходят чаще всего, где сильнее всего вытаптывается растительность и используются лесные ресурсы, имеет смысл создавать оборудованные тропы, места остановки, навесы, биваки. Это позволит не только направить поток посетителей, но и сделать работу инспекторов более эффективной. Инспектору проще контролировать территорию, когда есть понятная система троп и мест остановки. Тогда можно сосредоточить внимание на наиболее посещаемых участках и быстрее реагировать на нарушения.

При этом для сохранения особо ценных природных территорий самое важное — ограничивать количество посетителей. Культура поведения на природе тоже имеет значение, но одной экологической сознательности недостаточно.

Кроме того, необходимо четко обозначить границы территорий с разным режимом охраны непосредственно на местности. Формально такое территориальное деление в Сочинском нацпарке существует, но посетитель далеко не всегда понимает, где он находится — на рекреационной территории, на особо охраняемом участке или в зоне с другим режимом. Особенно это заметно с северной стороны парка — в направлении Туапсинского и Апшеронского районов. Там указателей значительно меньше, чем со стороны Сочи. Человек может идти по лесу и просто не знать, что оказался на территории, где действуют особые ограничения.

В конечном счете для охраны парка важен не сам факт оплаты. Важно понимать, кто зашел на территорию, куда направляется, что там делает и что оставляет после себя. Если посетитель понимает, что территория контролируется, нарушения фиксируются и за них наступает ответственность, он будет гораздо аккуратнее вести себя в лесу».