Гусев: дефицит топлива в Воронежской области сохранится как минимум до второй половины сентября

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в ходе пресс-конференции сегодня, 25 августа, признал, что ограничения снабжения топливом сохранятся в ближайшие недели.

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Основной причиной дефицита губернатор назвал удары по нефтеперерабатывающим заводам. «Наши враги создают эту ситуацию, они добиваются как раз того, чтобы население начинало негативно воспринимать сложившуюся сегодня ситуацию. Никаких целей военных не решается в этом вопросе, потому что армия как снабжалась, так и снабжается топливом»,— уверен глава региона.

Он также сообщил о федеральных мерах: запрет на экспорт топлива, практически прекращены биржевые торги, для вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) «установлены лимиты поставок в регионы».

«Первая половина сентября будет очень напряженная, особенно в городских агломерациях, потому что сейчас люди вернутся из отпусков, детей в школу повезут. Количество поездок будет возрастать, соответственно, это будет приводить к еще большему дефициту топлива»,— предупредил он.

Господин Гусев заявил, что власти держат на контроле баланс топлива: «Мы имеем прогноз по поступлению топлива, знаем, сколько топлива отгружено, сколько в цистернах находится под разгрузкой, сколько в емкостях для хранения». В приоритете снабжаются горючим специальные службы, общественный транспорт и школьные автобусы. Губернатор поручил усилить выпуск подвижного состава на маршруты и не исключил возможности привлечения водителей к сверхурочной работе.

21 августа власти Воронежской области отчитались, что поставки топлива в регион начали увеличиваться — бензин марки АИ-92 был доступен на 56% АЗС, АИ-95 — более чем на 50% станций.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Вечера на хуторе близ заправки».

Анна Швечикова