Воронежский губернатор попросил рационально относиться к поездкам на личном транспорте

Губернатор Воронежской области Александр Гусев попросил воронежцев «рационально относиться к поездкам на личном транспорте» в ходе пресс-конференции сегодня, 25 августа.

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По его словам, ограничение на продажу топлива в канистры введено для предотвращения искусственного ажиотажа: «Частично из-за чего возникают очереди? Едет человек, у него, условно говоря, десять литров свободного места в баке. Он видит, что есть бензин, он заезжает и стоит в очереди с тем, чтобы залить десять литров. Если разрешишь в канистру — он два раза остановится, зальет десять литров, и — в канистру. Это усугубит ситуацию».

Губернатор также отметил, что люди начали запасаться топливом, доставая «алюминиевые бочки» из 1990-х.

«Просьба, дорогие земляки, все-таки это время непростое перетерпеть. Нужно сейчас очень рационально относиться к поездкам на личном транспорте. Это поможет стабилизировать ситуацию, поможет вам меньше стресса испытывать в этих очередях»,— обратился к воронежцам глава региона.

Отвечая на вопрос о качестве бензина, Александр Гусев заявил, что стандарты Евро-4 и Евро-5, вопреки распространенному мнению, не имеют принципиального значения для работы двигателя: «Евро-5 — это такая маркетинговая погремушка, которая чуть поднимает стоимость, привлекая внимание к тому, что это высокоэкологичный бензин».

По словам губернатора, топливо с пониженными экологическими характеристиками в регион пока не завозится, а если и будет поступать, то преимущественно для грузового транспорта.

Накануне в Тамбовской области передумали менять график работы автозаправочных станций после опроса жителей региона на портале «Госуслуги». «Разница голосов небольшая, массового одобрения нет, поэтому эту меру мы сейчас вводить не будем»,— отметил господин Первышов.

Анна Швечикова