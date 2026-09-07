Бывшему замглавы Рыбинска запросили 12,5 лет колонии по делу о взятке

Государственный обвинитель запросил для бывшего заместителя главы Рыбинска Ивана Дубино 12,5 лет колонии строгого режима за получение взятки. Об этом сообщают «Ведомости. Страна» со ссылкой на адвоката бывшего чиновника Дмитрия Беляева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

Иван Дубино обвиняется в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Также обвинение просит назначить подсудимому штраф в размере суммы взятки и запретить ему занимать руководящие должности на протяжении 10 лет. 8 сентября Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга планирует огласить приговор.

Следствие считает, что в 2022 – 2023 годах господин Дубино вместе с гендиректором АО «Рыбинская генерация» и депутатом муниципального совета Виктором Тамаровым получил от представителей коммерческих организаций 6,5 млн руб. в качестве взятки. По версии следствия, деньги передавались за беспрепятственную приемку работ по контрактам, общее покровительство и дальнейшее сотрудничество при модернизации городских сетей ЖКХ.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Михаил Калинин (взяткодатель) уже осужден и отбывает наказание. Виктор Тамаров (получатель взятки), по данным СМИ, ушел на СВО. Адвокат Евгений Ефанов (посредник) приговорен к штрафу.

Подробнее о том, как модернизация теплосетей Рыбинска за счет бюджетных средств привела к коррупционному скандалу, — в материале «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова