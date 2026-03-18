Снижен размер штрафа адвокату, осужденному за передачу взяток замглавы Рыбинска

Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда снизила размер штрафа с 26 до 7 млн руб. адвокату Евгению Ефанову, осужденному за передачу взяток заместителю главы Рыбинска Ивану Дубино. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Фрунзенский районный суд Ярославля 16 декабря 2025 года признал господина Ефанова виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По мнению суда, Ефанов выступил посредником при передаче взятки 4,5 млн руб. от главного инженера ООО «Севзапразвитие» Михаила Калинина руководителю МУП «Теплоэнерго» и «Рыбинской генерации» Виктору Тамарову и заместителю главы Рыбинска Ивану Дубино.

Деньги передавались за общее покровительство и беспрепятственный прием работ по реконструкции тепловых сетей. Посредник оставил себе в качестве вознаграждения 496 тыс. руб.

По приговору ему назначили штраф в размере 26 млн руб. Однако судебная коллегия посчитала, что назначенный штраф несоразмерен имущественному положению адвоката: осужденный не сможет его заплатить. В результате размер был снижен до двукратного размера взятки, то есть до 9 млн руб., а с учетом времени задержания и пребывания под домашним арестом — до 7 млн руб. По приговору Евгений Ефанов на три года лишен права вести адвокатскую деятельность.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Михаил Калинин (взяткодатель) уже осужден и отбывает наказание. Виктор Тамаров (получатель взятки), по данным СМИ, ушел на СВО. Дело Ивана Дубино (получатель) рассматривается в Дзержинском суде Санкт-Петербурга.

Алла Чижова