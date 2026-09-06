Суд в Ярославле изъял у собственника Дом Дунаева

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск службы охраны объектов культурного наследия и постановил изъять у ООО «Момо Групп» объект культурного наследия регионального значения — Дом Дунаева на проспекте Октября, 38. Решение принято 3 сентября, сообщает «ЯрНьюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Помимо здания, у собственника изымут земельный участок под ним. В решении суда указано, что имущество подлежит последующей продаже с публичных торгов. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Дом 1886 года постройки находится в неудовлетворительном состоянии. Собственник, приобретший здание в 2022 году за 48 млн руб., планировал приспособить его под гостиничные апартаменты. Проект реставрации был согласован, однако работы так и не начались. Владелец также не выполнил предписание службы охраны памятников.

Судебная процедура по изъятию здания началась осенью 2025 года. Летом 2026-го собственника привлекли к административной ответственности за нарушение требований охраны объекта культурного наследия. В июле суд оштрафовал компанию на 100 тыс. руб.

Дом Дунаева построен по проекту архитектора Николая Поздеева. Его фасад украшен четырьмя фигурами атлантов, за что здание получило распространенное название «Дом с атлантами» или «Четверо непьющих».

Антон Голицын