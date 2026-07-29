В Ярославле суд оштрафовал на 100 тысяч владельца «Дома Дунаева»

Ленинский районный суд Ярославля признал собственника исторического здания «Дом Дунаева» виновным в нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Петерсон Фото: Дарья Петерсон

Объект культурного наследия находится на проспекте Октября. Суд установил, что последние три года зданием владеет ООО «Момо Групп». После публикаций в СМИ о свободном доступе посторонних в здание областная служба охраны объектов культурного наследия объявила владельцу предостережение. Но тот мер по ограничению доступа не принял — факт зафиксировала областная служба в ходе проверки.

По решению суда собственник оштрафован на 100 тыс. руб. Постановление в силу не вступило и может быть обжаловано. «Ъ-Ярославль» сообщал, что с сентября 2025 года на рассмотрении арбитражного суда находится иск службы об изъятии «Дома Дунаева» у владельца.

Алла Чижова