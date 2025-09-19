Ярославская служба охраны ОКН объяснила иск об изъятии «Дома Дунаева»

Иск об изъятии исторического здания «Дом Дунаева», известного в Ярославле как Дом с атлантами, связан с ухудшением состояния объекта культурного наследия (ОКН). Об этом сообщила руководитель областной службы охраны ОКН Светлана Охинцева.

Фото: Дарья Петерсон

В правительстве области пояснили, что собственник исторического здания заключил договор на подготовку проекта работ по сохранению объекта. Документация прошла экспертизу и была согласована в первом полугодии 2025 года. Планировалось, что после реставрации «Дом Дунаева» станет гостиницей. Однако сроки выполнения мероприятий соблюдены не были.

«Могут быть утрачены ценные элементы дома с атлантами, есть угроза для целостности самого объекта»,— объяснила госпожа Охинцева.

Это и послужило поводом обращения областной службы в суд с иском об изъятии объекта культурного наследия у собственника. Первое заседание назначено на 22 октября 2025 года.

Алла Чижова