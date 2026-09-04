Южный регоператор: к раздельному сбору мусора пока готов только Геленджик

Власти муниципальных образований в зоне ответственности Южного регионального оператора (ЮРО) должны определить площадки для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и оснастить их специализированными баками. Как сообщили «Ъ-Новороссийск» в пресс-службе компании, на сегодняшний день эти требования в полном объеме выполнены только в Геленджике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Напомним, Краснодарский край с 1 сентября 2026 года переходит на двухпоточную систему обращения с ТКО. Соответствующее постановление подписал губернатор региона. Новая модель предполагает разделение отходов на два потока с использованием отдельных контейнеров: коммунальные отходы будут складироваться в серые емкости, а вторичные ресурсы, пригодные для переработки, — в синие. В краевом министерстве ТЭК и ЖКХ уточнили, что на первом этапе допускается использование контейнеров с соответствующей маркировкой, при этом полный переход на стандартизированные емкости утвержденных цветов планируется завершить до 2030 года.

По данным регоператора, перед муниципалитетами поставлена задача по созданию инфраструктуры для двухпоточного накопления мусора. Со стороны оператора, в свою очередь, определены подрядчики и виды техники для вывоза вторсырья, проработана логистика и произведена оценка предполагаемых затрат.

«Муниципальные образования должны определить места раздельного накопления отходов, оборудовать контейнерные площадки или промаркировать баки для вторсырья. В настоящее время эта работа проведена только в Геленджике. Здесь муниципалитет определил 40 контейнерных площадок, где стоят баки для вторичного сырья и промаркировал их», — уточнили в пресс-службе ЮРО.

В Новороссийске, по данным регоператора, администрация города ведет переговоры с управляющими организациями в МКД об установке контейнеров для вторсырья. Однако, как подчеркнули в компании, на данный момент регоператор не располагает информацией о точном количестве таких емкостей и их адресах.

В Южном регоператоре отметили, что внедрение раздельного сбора для Новороссийской зоны обслуживания является жизненной необходимостью. Это позволит существенно снизить нагрузку на действующий полигон.

«До 60 % ТКО может идти на переработку. В настоящее время — это меньше 10%, при целевых показателях на этот год в 13%»,— резюмировали в пресс-службе Южного регионального оператора.

Наталья Решетняк