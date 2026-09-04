Эксперты объяснили ход бронирований в Анапе после пожара в заповеднике «Утриш»

Пожар в государственном природном заповеднике «Утриш» под Анапой не привел к массовым отменам туров и пока не оказал заметного влияния на спрос на курорт. Участники рынка фиксируют отдельное снижение бронирований, однако связывают его прежде всего с сезонным оттоком семейных туристов, ценовой политикой отелей и общей осторожностью путешественников при планировании осеннего отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

Возгорание в заповеднике началось 25 августа после падения обломков беспилотника. Огонь охватил около 70 га реликтовой растительности, пожар был полностью ликвидирован 28 августа. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), отельеры и туроператоры не наблюдают массовых аннуляций или переносов ранее забронированных туров из-за происшествия.

При этом динамика бронирований в Анапе изменилась. По информации TravelLine, за последние две недели объем бронирований объектов размещения снизился на 25%, а средняя стоимость проживания — на 8%. Директор по маркетингу сети путевых отелей 3А Елена Ладышева отмечает лишь точечное снижение активности и считает, что связывать его непосредственно с пожаром пока преждевременно.

«Я бы пока не говорила о негативном влиянии пожара на весь бархатный сезон»,— отмечает госпожа Ладышева. По ее словам, в конце августа Анапа традиционно теряет часть семейной аудитории перед началом учебного года. Кроме того, необходимо учитывать сезонную динамику и сроки принятия туристами решений о поездке.

На фоне общего снижения спроса отдельные сегменты, напротив, показывают рост. В объектах размещения категории до двух звезд количество бронирований увеличилось на 3%, что может свидетельствовать о перераспределении спроса в пользу более доступных вариантов.

На отсутствие существенного воздействия пожара в заповеднике на организованный турпоток указывает и доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма Государственного университета управления Вадим Жуков. По его мнению, снижение спроса в конце августа соответствует обычной сезонной динамике Анапы.

Эксперты уверены, что перераспределение потока происходит на фоне общего сокращения глубины бронирований на осень по всей России на 17%. В целом на Краснодарский край по-прежнему приходится порядка 42% всех организованных продаж на бархатный сезон, а по итогам 2026 года туроператоры рассчитывают на общий рост объема бронирований курорта на 50% относительно прошлого года.

Устойчивость туризма к разовым инцидентам поддерживается высокой долей семейных отелей — порядка 90% бронирований в Анапе приходится на объекты, работающие по системам «все включено» и «ультра все включено». Параллельно на покупательную способность отдыхающих и структуру спроса продолжают влиять общие макроэкономические показатели региона.

Подробнее — читайте в материале «Бронь устояла».

Анна Гречко