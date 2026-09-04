Бронь устояла

Пожар в государственном природном заповеднике «Утриш» под Анапой, начавшийся 25 августа после падения обломков беспилотника, охватил около 70 га реликтовой растительности и был полностью ликвидирован 28 августа. Возгорание не привело к массовым отменам туров и не стало самостоятельным фактором падения спроса на курорт. Участники отрасли считают, что оценивать влияние ЧП на турпоток пока рано: конец августа традиционно сопровождался оттоком семейных отдыхающих, а изменения в бронированиях были обусловлены совокупностью факторов — сезонностью, ценовой политикой и общей динамикой спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

Падение обломков беспилотного летательного аппарата 25 августа 2026 года спровоцировало возгорание в государственном природном заповеднике «Утриш». Об этом в своих соцсетях сообщала глава Анапы Светлана Маслова.

Огонь охватил около 70 га уникального реликтового леса, однако уже к 28 августа пожар был полностью потушен. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), массовых аннуляций или переносов уже забронированных туров из-за пожара отельеры и туроператоры не фиксируют. Для Анапы это особенно характерно в конце августа: после 25-го числа курорт ежегодно теряет часть семейной аудитории перед началом учебного года.

Директор по маркетингу сети путевых отелей 3А Елена Ладышева наблюдает лишь точечное снижение активности бронирований. По информации TravelLine, за последние две недели объем бронирований объектов размещения в Анапе снизился на 25%, а средние цены — на 8%. По мнению госпожи Ландышевой, этих данных недостаточно, чтобы связать изменение спроса непосредственно с пожаром: необходим учет обычной сезонной динамики и тайминга принятия решений туристами.

При этом рынок реагирует на ситуацию неравномерно. В объектах категории до двух звезд бронирования, напротив, выросли на 3%. Как считает эксперт, это свидетельствует о перераспределении спроса между сегментами в зависимости от стоимости размещения.

«Я бы пока не говорила о негативном влиянии пожара на весь бархатный сезон. В сентябре спрос, вероятно, будет ниже августовского, прежде всего, по естественным причинам, однако многое будет зависеть от оперативной информации о ситуации и того, насколько быстро туристы получат подтверждение безопасности курортных территорий»,— отмечает Елена Ладышева.

Нынешняя динамика отличается от резкого провала спроса. В июне, по данным TravelLine, бронирования на лето в Анапе росли примерно на 25% год к году, а спрос на бюджетное размещение увеличивался с опережением средних темпов. По оценке Российского союза туриндустрии (РСТ), по итогам 2026 года туроператоры рассчитывают на рост объемов бронирований Анапы примерно на 50% относительно прошлого года.

Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма Государственного университета управления Вадим Жуков также указывает на отсутствие серьезного воздействия ЧП на организованный турпоток.

Участники и эксперты рынка отмечают общую осторожность туристов при планировании поездок на осень. В АТОР подчеркнули, что глубина бронирования туров на сентябрь – октябрь в России сократилась примерно на 17% год к году.

На черноморские курорты приходится около половины организованных туров на первую половину осени, а доля Краснодарского края (включая Сочи, Анапу, Геленджик, Туапсе и Азовское побережье) составляет порядка 42% продаж.

Структура спроса в бархатный сезон делает рынок менее чувствительным к разовым инцидентам. По словам господина Жукова, до 30% туристов бронируют поездки за пять–семь дней до заезда в ожидании скидок, при этом около половины бронирований приходится на короткие поездки (порядка трех ночей).

Короткая глубина бронирования позволяет туристам быстро возвращаться на направление после нормализации новостного фона, но делает рынок более чувствительным к оперативным новостям и ценовым предложениям.

Среди особенностей Анапы Вадим Жуков отметил высокую долю размещения по системе «все включено» и «ультра все включено». По оценке эксперта, на такие размещения приходится около 90% бронирований. Это сохраняет привлекательность курорта для туристов, ориентированных на фиксированный бюджет, но усиливает зависимость спроса от ценовой политики отельеров.

Сезонный фактор усилится во второй половине сентября: часть объектов размещения закрывается во второй половине месяца, после чего статистику будут формировать преимущественно круглогодичные гостиницы. Поэтому дальнейшее снижение загрузки не сможет служить объективным показателем последствий пожара.

«Пожар в заповеднике “Утриш”, который произошел в конце августа 2026 года, не оказал серьезного влияния на туризм в регионе. Произошло лишь сезонное снижение турпотока, традиционное для Анапы, когда семьи, отдыхающие с детьми школьного возраста, начинают возвращаться домой»,— резюмирует Вадим Жуков.

Нурий Бзасежев