Ярославский омбудсмен посетил пострадавших от БПЛА

Студентка Ярославского аграрного университета и ее грудной ребенок получили осколочные ранения во время атаки беспилотников на Ярославскую область 28 августа. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин, посетивший пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Фото: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области

«Ранним утром, когда город атаковали вражеские дроны, мать и ребенок мирно спали. По словам Ольги, в этот раз она даже не слышала звук сирены. И лишь в последние секунды перед тем, как беспилотник упал под окнами квартиры на первом этаже, уловила нарастающий гул. Затем последовала яркая вспышка, и в этот момент Ольга закрыла своим телом малышку, лежащую рядом»,— рассказали в аппарате омбудсмена после встречи с пострадавшей.

По информации аппарата, мать получила осколочные ранения спины, руки и ноги. Два осколка впились в ногу ребенка, их доставали врачи. Кроме того, в результате атаки была повреждена съемная квартира, в которой проживала семья, а также мебель и детские вещи. После больницы девушка с ребенком отправилась к своей старшей сестре в Бурмакино, где та живет с детьми.

Как рассказали в аппарате, господин Бабуркин помогает пострадавшей получить материальную помощь от областного правительства, а также договорился об организации для нее психологической помощи. Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев разъяснил порядок действий для получения компенсаций.

Утром 28 августа Ярославскую область атаковали 67 украинских беспилотников. Погиб один человек, ранения получили 27 граждан, в том числе 10 человек — в результате падения обломков на автобус. Возгорания произошли на объектах торговли и промышленной инфраструктуры, а также в жилом секторе.

Алла Чижова