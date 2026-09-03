Главные новости за 3 сентября. Ростов-на-Дону и область

По данным на конец июля 2026 года в Ростовской области снизилась заболеваемость ВИЧ, туберкулезом и гепатитом. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в министерстве здравоохранения региона.Заболеваемость ВИЧ-инфекцией составила 12,8 на 100 тыс. населения. Показатель снизился на 4%, в аналогичный период 2025 года заболеваемость составляла 13,4 случаев на 100 тыс. населения. За семь месяцев 2026 года заболеваемость всеми формами активного туберкулеза населения Ростовской области снизилась на 18% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.

Жители Ростовской области с января по июль 2026 года приобрели товары через розничную торговую сеть на сумму 1,2 трлн руб., что в сопоставимой оценке превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 6%. Такие данные публикует Ростовстат. Основную долю оборота — 94,2% — обеспечили торгующие организации и индивидуальные предприниматели, реализующие товары вне рынка.

В июле 2026 года средняя арендная ставка в Ростове-на-Дону составила 28,9 тыс. руб. Это на 2% меньше, чем в июле прошлого года. Такие данные «Ъ-Ростов» предоставил сервис Авито Недвижимость. Снять студию в городе в июле 2026 года можно было за 25 тыс. руб. (-7% за год), однокомнатную квартиру — за 26,3 тыс. руб. (+2%), двухкомнатную — за 32,5 тыс. руб. (-4%), трехкомнатную — за 40,5 тыс. руб. (-2%).

В Ростовской области введена должность заместителя губернатора по взаимодействию с военными органами, которую занял генерал-майор внутренней службы Игорь Михайлов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Новую должность в правительстве области ввели для усиления работы по обеспечению безопасности. Господин Михайлов будет координировать вопросы защиты региона от угроз в условиях СВО, а также работу по набору граждан на военную службу по контракту.

Средняя цена гречневой крупы в Ростовской области с 17 по 31 августа выросла на 7,9% — с 71,54 до 77,16 руб. за кг. Вторым по темпам роста стал сахар-песок: за две недели он подорожал на 4,5% — с 80,73 до 84,40 руб. за кг. Подсолнечное масло прибавило 2,5%, его цена выросла со 149,35 до 153,10 руб. за литр. Куриные яйца подорожали на 1,9% — с 81,79 до 83,35 руб. за 10 штук. Соль стала дороже на 1,7% — с 24,30 до 24,71 руб. за кг.