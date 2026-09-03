По данным на конец июля 2026 года в Ростовской области снизилась заболеваемость ВИЧ, туберкулезом и гепатитом. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в министерстве здравоохранения региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией составила 12,8 на 100 тыс. населения. Показатель снизился на 4%, в аналогичный период 2025 года заболеваемость составляла 13,4 случаев на 100 тыс. населения. За семь месяцев 2026 года заболеваемость всеми формами активного туберкулеза населения Ростовской области снизилась на 18% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.

Также в Ростовской области в 2026 году достигнуто снижение активности эпидемического процесса, проявляющегося острыми формами вирусных гепатитов В и С, отметили в минздраве региона. Свежих данных по заболеваемости в ведомстве не предоставили, однако сообщили, что в 2025 году было зарегистрировано 0,29 случая заболевания острым гепатитом В на 100 тыс. населения, что меньше, чем в 2024 на 14,28%. В 2025 году заболеваемость острым гепатитом С (ОГС) составила 1,26 случаев на 100 тыс. населения, это на 71% меньше, чем в 2024 году.

Кристина Федичкина