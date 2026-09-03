Средняя стоимость аренды квартиры в Ростове снизилась до 28,9 тыс. рублей

В июле 2026 года средняя арендная ставка в Ростове-на-Дону составила 28,9 тыс. руб. Это на 2% меньше, чем в июле прошлого года. Такие данные «Ъ-Ростов» предоставил сервис Авито Недвижимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Снять студию в городе в июле 2026 года можно было за 25 тыс. руб. (-7% за год), однокомнатную квартиру — за 26,3 тыс. руб. (+2%), двухкомнатную — за 32,5 тыс. руб. (-4%), трехкомнатную — за 40,5 тыс. руб. (-2%).

Среди районов наиболее низкие цены отмечались в Советском и Первомайском районах — здесь средняя ставка составила 25 тыс. руб. в месяц, — а также в Железнодорожном районе со ставкой 25,2 тыс. руб.

В июле 2026 года интерес к долгосрочной аренде квартир в Ростове-на-Дону вырос на 16% за месяц. Наиболее заметно увеличился интерес к двухкомнатным квартирам — на 25%. Как отмечают в компании, традиционно перед новым учебным годом особенно вырос спрос в районах, где расположены крупные вузы.

Кристина Федичкина